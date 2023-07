Wanda Nara rompe il silenzio sulla presunta leucemia: “Diagnosi che nemmeno io avevo”

Wanda Nara fa chiarezza sulla sua presunta leucemia dopo le notizie rimbalzate dall’Argentina negli ultimi giorni. Con un post su Instagram, la showgirl ha duramente attaccato la stampa per la fuga di notizie. “Sono qui dopo alcuni giorni per me stessa – ha spiegato – Mercoledì ho deciso di fare un’analisi di routine, come sempre quando viaggio o una volta l’anno. Alcuni valori non erano nella norma e ho deciso di ricoverarmi per integrare con altri esami che sono andati bene. Giovedì ho lasciato la clinica per ulteriori approfondimenti. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure ai figli. Soprattutto perché non avevo una diagnosi precisa. Ma purtroppo hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che nemmeno io avevo. La medicina non è esatta, non erano passate nemmeno 24 ore. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me e non sarebbe stata questa l’eccezione. L’avrei fatto solo con più studi alla mano“, conclude Wanda Nara prima di ringraziare tutti i suoi cari per l’affetto. “Sono a casa in attesa di ulteriori esami, che terrò privati per salvaguardare la mia intimità e quella dei miei figli”.

