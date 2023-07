LIVE – Mondiali Fukuoka 2023: semifinale 10m femminile tuffi in DIRETTA

La diretta testuale live della finale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Archiviati i preliminari, la tensione si alza. Il penultimo atto della spettacolare gara dalla piattaforma mette infatti in palio ben 12 carte olimpiche per Parigi 2024: le dodici atlete che accederanno alla finale conquisteranno un pass per il proprio Paese per i prossimi Giochi. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di martedì 18 luglio al Prefectural Pool di Fukuoka, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

07:55 – Purtroppo parte male la seconda rotazione. Erroraccio di Maia Biginelli, un 42.00 che compromette la sua gara.

07:51 – Maia Biginelli è terza al termine della prima rotazione, dietro le due imprendibili cinesi che fanno già un’altra gara. Jodoin Di Maria è invece diciassettesima e dovrà tentare di rimontare.

07:47 – Molto abbondante il primo tuffo di Sarah Jodoin Di Maria: 57.60 con il doppio e mezzo indietro con avvitamento e mezzo. Gara che inizia in salita per lei.

07:45 – La caadese McKay con il triplo e mezzo avanti carpiato va in testa con lo stesso punteggio di Maia Biginelli.

07:35 – Grande inizio di Maia Biginelli. Il suo triplo e mezzo avanti carpiato le frutta 72 punti.

07:32 – Semifinale che inizia con il 53.20 della canadese Dick.

07:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria sono tra le 18 atlete che disputeranno questa semifinale. Le prime 12, oltre ad accedere all’atto conclusivo, conquisteranno anche le carte per Parigi 2024!