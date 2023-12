LIVE – Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: batterie e finali mercoledì 6 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di mercoledì 6 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania. Seconda giornata della rassegna continentale, tappa del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fari puntati soprattutto sulle stelle azzurre Benedetta Pilato e Simona Quadarella, impegnate nelle finali dei 100 rana e 800 stile libero rispettivamente, ma non solo. L’appuntamento con la sessione mattutina è per le ore 8.30 italiane di mercoledì 6 dicembre all’Aquatics Complex della cittadina romena, mentre dalle ore 17.00 è prevista la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di batterie, semifinali e finali di mercoledì 6 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LE GARE IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI

TUTTI I RISULTATI DI OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

________________________________________________________

08:45 – Izzo chiude la sua batterria in 21.36 e fa il suo personale. Ricordiamo che per regolamento solo due azzurri potranno raggiungere la semifinale.

08:43 – Quattro gli azzurri impegnati nei 50 stile: Deplano, Izzo, Miressi, Zazzeri.

08:42 – L’azzurra termina in 2’05″56. Seconda nella sua batteria e tranquillamente in semifinale.

08:38 – E’ il momento di Margherita Panziera.

08:32 – In questa prima gara avremo Margherita Panziera a caccia di un posto in semifinale.

08:30 – Buongiorno, amici di Sportface. A Otapeni tutto pronto per la seconda giornata di gare. Si parte con le batterie dei 200 dorso maschili.