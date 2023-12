Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: tutti i risultati di mercoledì 6 dicembre

Tutti i risultati di oggi, mercoledì 6 dicembre agli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania. Seconda giornata della rassegna continentale, tappa del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fari puntati soprattutto sulle stelle azzurre Benedetta Pilato e Simona Quadarella, impegnate nelle finali dei 100 rana e 800 stile libero rispettivamente, ma non solo. Di seguito, i risultati di tutte le gare di giornata con i piazzamenti degli atleti italiani per non perdersi davvero nulla.

COME VEDERE LE GARE IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

Europei Otopeni 2023: risultati mercoledì 6 dicembre

Sessione mattutina

Batterie 200m dorso donne

Batterie 50m stile libero uomini

Batterie 200m farfalla donne

Batterie 100m rana uomini

Batterie 100m misti donne

Batterie staffetta 4x50m misti uomini

Batterie 1500m stile libero uomini

Sessione pomeridiana

Finale 50m stile libero donne

Finale 50m dorso uomini

Finale 100m rana donne

Semifinali 50m stile libero uomini

Semifinali 200m farfalla donne

Finale 100m farfalla uomini

Finale 800m stile libero donne

Semifinali 100m rana uomini

Semifinali 200m dorso donne

Semifinali 100m misti donne

Finale staffetta 4x50m misti uomini