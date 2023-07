Calendario nuoto in vasca Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo delle gare di nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma tra sabato 15 e giovedì 20 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche alcune carte olimpiche per Parigi 2024. I migliori atleti italiani sono pronti a tuffarsi nella piscina della Marine Messe Fukuoka Hall A per provare a confermarsi una delle squadre più forti al mondo. L’evento godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Calendario nuoto Mondiali Fukuoka 2023



(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Domenica 23 luglio

3.30-7.45 Batterie:

200m misti femminili

400m stile libero maschili

100m farfalla femminili

50m farfalla maschili

400m stile libero femminili

100m rana maschili

400m misti maschili

Staffetta 4x100m stile libero femminile

Staffetta 4x100m stile libero maschile

13.00-15.30 Semifinali e finali:

Finale 400m stile libero maschili

Semifinale 100m farfalla femminili

Semifinale 50m farfalla maschili

Finale 400m stile libero femminili

Semifinale 100m rana maschili

Semifinali 200m misti femminili

Finale 400m misti maschili

Finale staffetta 4x100m femminile

Finale staffetta 4x100m stile libero maschile

Lunedì 24 luglio

3.30-6.15 Batterie:

100m dorso femminili

100m dorso maschili

100m rana femminili

200m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

13.00-14.50 – Semifinali e finali:

Finale 100m rana maschili

Finale 100m farfalla femminili

Semifinali 100m dorso maschili

Semifinali 100m rana femminili

Finale 50m farfalla maschili

Semifinali 100m dorso femminili

Semifinali 200m stile libero maschili

Finale 200m misti femminili

Martedì 25 luglio

3.30-6.15 Batterie:

50m rana maschili

200m stile libero femminili

200m farfalla maschili

800m stile libero maschili

13.00-15.05 Semifinali e finali:

Finale 200m stile libero maschili

Finale 1500m stile libero femminili

Semifinali 50m rana maschili

Finale 100m dorso femminili

Finale 100m dorso maschili

Semifinali 200m stile libero femminili

Semifinali 200m farfalla maschili

Finale 100m rana femminili

Mercoledì 26 luglio

3.30-6.30 Batterie:

50m dorso femminili

100m stile libero maschili

200m misti maschili

200m farfalla femminili

Staffetta 4x100m misti mista

13.00-15.15 Semifinali e finali:

Finale 800m stile libero maschili

Finale 200m stile libero femminili

Semifinali 100m stile libero maschili

Semifinali 50m dorso femminili

Finale 200m farfalla maschili

Finale 50m rana maschili

Semifinali 200m farfalla femminili

Semifinali 200m misti maschili

Finale staffetta 4x100m misti mista

Giovedì 27 luglio

3.30-6.15 Batterie:

100m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m rana femminili

200m rana maschili

Staffetta 4x200m stile libero femminile

13.00-15.15 Semifinali e finali:

Finale 200m farfalla femminili

Semifinali 100m stile libero femminili

Finale 100m stile libero maschili

Finale 50m dorso femminili

Semifinali 200m rana maschili

Finale 200m misti maschili

Semifinali 200m rana femminili

Semifinali 200m dorso maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile

Venerdì 28 luglio

3.30-6.15 Batterie:

100m farfalla maschili

200m dorso femminili

50m stile libero maschili

50m farfalla femminili

Staffetta 4x200m stile libero maschile

800m stile libero femminili

13.00-15.10 Semifinali e finali:

Finale 100m stile libero femminili

Semifinali 100m farfalla maschili

Semifinali 200m dorso femminili

Semifinali 50m stile libero maschili

Finale 200m rana femminili

Finale 200m dorso maschili

Semifinali 50m farfalla femminili

Finale 200m rana maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero maschile

Sabato 29 luglio

3.30-6.30 Batterie:

50m stile libero femminili

50m dorso maschili

50m rana femminili

Staffetta 4x100m stile libero mista

1500m stile libero maschili

13.00-15.15 Semifinali e finali:

Finale 50m farfalla femminili

Finale 50m stile libero maschili

Semifinali 50m stile libero femminili

Semifinali 50m rana femminili

Finale 100m farfalla maschili

Finale 200m dorso femminili

Semifinali 50m dorso maschili

Finale 800m stile libero femminili

Finale staffetta 4x100m stile libero mista

Domenica 30 luglio

3.30-5.30 Batterie:

400m misti femminili

Staffetta 4x100m mista maschile

Staffetta 4x100m mista femminile

13.00-15.30 Finali:

50m dorso maschili

50m rana femminili

1500m stile libero maschili

50m stile libero femminili

400m misti femminili

Staffetta 4x100m mista maschile

Staffetta 4x100m mista femminile