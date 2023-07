Tour de France 2023, le pagelle della diciottesima tappa: Kasper Asgreen anticipa il gruppo

La diciottesima tappa del Tour de France 2023 (Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 184.9 chilometri) ha visto la vittoria di Kasper Asgreen, che ha anticipato Pascal Eenkhoorn e Jonas Abrahamsen, insieme a Victor Campenaerts in fuga sin dal mattino. I fuggitivi son riusciti a beffare il gruppo che ha organizzato tardi l’inseguimento, sprintando solamente per il quarto posto, con la volata per il piazzamento regolata dalla maglia verde Jasper Philipsen. Le pagelle dei protagonisti.

Kasper Asgreen 10: Vittoria straordinaria del danese che salva così il Tour della Quickstep. Come gli altri fuggitivi da il giusto contributo per tenere il gruppo lontano e potersi giocare il successo in volata dove è il più esperto ed il più veloce per andare a prendersi la prima vittoria in carriera in un grande giro.

Victor Campenaerts 9: Se la fuga oggi ha anticipato il gruppo buona parte è merito suo, che si sacrifica per il compagno Eenkhoorn tirando per moltissimi chilometri e fino a pochi metri dal traguardo.

Pascal Eenkhoorn 8: Non riesce a concretizzare alla perfezione il lavoro del suo compagno, ma il secondo posto di tappa resta un grandissimo risultato per lui e per la sua squadra.

Jonas Abrahamsen 8: Anche per lui un gran terzo posto, podio di tappa molto importante anche per la sua squadra.

Jasper Philipsen 7: Fa tutto alla perfezione anche oggi dimostrandosi come sempre il più veloce del gruppo, purtroppo per lui oggi era solo per il quarto posto, proverà il pokerissimo a Parigi. Voto abbassato per il brutto episodio con Eenkhoorn, quando lo chiude per non farlo scattare.

Mads Pedersen 7: Altro ottimo piazzamento, la forma c’è in vista di Parigi e soprattutto del mondiale di inizio agosto.

Matteo Trentin 6: Buona prima top ten in questo Tour per lui.

Dylan Groenewegen 5: Anche oggi non si vede davanti.