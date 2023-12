Calendario Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in programma da martedì 5 a domenica 10 dicembre ad Otopeni, in Romania. Grande attesa per la rassegna continentale nella piscina da 25 metri, che lancia la lunga rincorsa all’anno che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con 32 atleti, 16 donne e 16 uomini, pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. Fra gli azzurri spiccano i nomi di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Benedetta Pilato, mentre è assente Gregorio Paltrinieri per proseguire la preparazione. L’evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sui canali Rai, visibili anche in streaming su Rai Play. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (un’ora in meno rispetto alla Romania) di tutte le gare degli Europei di nuoto in vasca corta 2023.

Calendario Europei nuoto in vasca corta 2023

MARTEDI’ 5 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 400m misti donne

Batterie 400m stile libero uomini

Batterie 50m stile libero donne

Batterie 50m dorso uomini

Batterie 100m rana donne

Batterie 100m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m stile libero donne

Batterie staffetta 4x50m stile libero uomini

Batterie 800m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 400m misti donne

Finale 400m stile libero uomini

Semifinali 50m stile libero donne

Semifinali 50m dorso uomini

Semifinali 100m rana donne

Semifinali 100m farfalla uomini

Finale staffetta 4x50m stile libero donne

Finale staffetta 4x50m stile libero uomini

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 200m dorso donne

Batterie 50m stile libero uomini

Batterie 200m farfalla donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 100m misti donne

Batterie staffetta 4x50m misti uomini

Batterie 1500m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 50m stile libero donne

Finale 50m dorso uomini

Finale 100m rana donne

Semifinali 50m stile libero uomini

Semifinali 200m farfalla donne

Finale 100m farfalla uomini

Finale 800m stile libero donne

Semifinali 100m rana uomini

Semifinali 200m dorso donne

Semifinali 100m misti donne

Finale staffetta 4x50m misti uomini

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 100m stile libero donne

Batterie 200m misti uomini

Batterie 200m rana donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 50m dorso donne

Batterie 200m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m mista donne

Batterie 1500m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 200m dorso donne

Finale 50m stile libero uomini

Finale 200m farfalla donne

Semifinali 200m misti uomini

Semifinali 100m stile libero donne

Semifinali 100m dorso uomini

Finale 100m misti donne

Finale 1500m stile libero uomini

Semifinali 200m rana donne

Semifinali 200m farfalla uomini

Semifinali 50m dorso donne

Finale 100m rana uomini

Finale staffetta 4x50m mista donne

VENERDI’ 8 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 100m dorso donne

Batterie 200m stile libero uomini

Batterie 100m farfalla donne

Batterie 200m rana uomini

Batterie 200m misti donne

Batterie 50m farfalla uomini

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 200m misti uomini

Finale 100m stile libero donne

Finale 100m dorso uomini

Semifinali 100m dorso donne

Semifinali 200m stile libero uomini

Semifinali 100m farfalla donne

Finale 200m rana donne

Finale 200m farfalla uomini

Finale 50m dorso donne

Semifinali 200m rana uomini

Semifinali 200m misti donne

Semifinali 50m farfalla uomini

Finale 1500m stile libero donne

SABATO 9 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 50m rana uomini

Batterie 200m stile libero donne

Batterie 200m dorso uomini

Batterie 50m rana donne

Batterie 100m stile libero uomini

Batterie 100m misti uomini

Batterie 50m farfalla donne

Batterie staffetta mista 4x50m stile libero

Batterie 800m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 100m dorso donne

Finale 200m stile libero uomini

Finale 100m farfalla donne

Finale 200m rana uomini

Semifinali 200m stile libero donne

Finale 200m misti donne

Finale 50m farfalla uomini

Semifinali 100m misti uomini

Semifinali 50m rana donne

Semifinali 50m rana uomini

Semifinali 100m stile libero uomini

Semifinali 50m farfalla donne

Semifinali 200m dorso uomini

Finale staffetta mista 4x50m stile libero

DOMENICA 10 DICEMBRE

Sessione mattutina (dalle ore 8:30)

Batterie 400m misti uomini

Batterie 400m stile libero donne

Batterie staffetta mista 4x50m misti

Sessione pomeridiana (dalle ore 17:00)

Finale 100m misti uomini

Finale 50m rana uomini

Finale 200m stile libero donne

Finale 200m dorso uomini

Finale 400m stile libero donne

Finale 400m misti uomini

Finale 50m rana donne

Finale 100m stile libero uomini

Finale 50m farfalla donne

Finale 800m stile libero uomini

Finale staffetta mista 4x50m misti