NFL 2023/2024, week 14 in tv: calendario, programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla Week 14 della stagione NFL 2023/2024. Un Thursday Night Football che vede affrontarsi due tra le squadre di certo non più spettacolari e in forma di questa stagione: i Pittsburgh Steelers ospitano i New England Patriots. Molto atteso il big match domenicale tra Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, così come quello tra Seattle Seahawks e San Francisco 49ers.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con fino a cinque incontri in diretta a settimana. Inoltre, la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. In più, l’ultima novità consiste nella possibilità sempre tramite Dazn di abbonarsi al Game Pass ufficiale della NFL con tutte le partite della stagione e molto altro a disposizione. Ecco il programma di Week 14.

RISULTATI E CLASSIFICHE

NFL 2023/2024 – IL PROGRAMMA DI WEEK 14

8 DICEMBRE

Ore 02:20

New England Patriots @ Pittsburgh Steelers (diretta Dazn)

10 DICEMBRE

Ore 19:00

Tampa Bay Buccaneers @ Atlanta Falcons

Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens

Detroit Lions @ Chicago Bears

Indianapolis Colts @ Cincinnati Bengals

Jacksonville Jaguars @ Cleveland Browns

Carolina Panthers @ New Orleans Saints

Houston Texans @ New York Jets

Ore 22:05

Minnesota Vikings @ Las Vegas Raiders

Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers

Ore 22:25

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs (diretta Dazn)

Denver Broncos @ Los Angeles Chargers

11 DICEMBRE

Ore 02:20

Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys (diretta Dazn)

12 DICEMBRE

Ore 02:15

Tennessee Titans @ Miami Dolphins

Green Bay Packers @ New York Giants