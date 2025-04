Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto artistico e consigliere federale, Patrizia Giallombardo, ha fatto il punto della situazione a meno di due mesi dal via degli Europei di Funchal. Lo scorso mese si sono conclusi i Campionati Assoluti BPER a Riccione, mentre ora è il momento di spostare il focus sulla Coppa del Mondo, con la prossima tappa in programma in Egitto a Soma Bay: “In Coppa del Mondo portiamo tutti gli atleti e proviamo gli esercizi che stiamo preparando da ottobre. Gli Europei saranno anche un’importante sede di sperimentazione, rappresentando l’ultima gara utile per la valutazione in vista dei Mondiali. Questo ci permetterà di avere un quadro chiaro per prendere le scelte finali“.

Giallombardo prenderà indicazioni per poi decidere la composizione della squadra che parteciperà ai Campionati del Mondo di nuoto artistico a Singapore, dal 18 al 25 luglio, ma senza tralasciare le convocazioni per gli Europei, in programma dal 2 al 5 giugno a Funchal, che fungeranno anche da ultimo test in preparazione per il mondiale.

I convocati azzurri

La squadra Nazionale di nuoto artistico è pronta a partire per Soma Bay, dove si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo, in programma dall’11 al 13 aprile. Questo l’elenco dei convocati: Beatrice Andina, Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (RN Savona), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto / Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto), Giorgia Lucia Macino (RN Savona), Sofia Mastroianni (RN Savona / Marina Militare), Susanna Pedotti (Busto Nuoto / Fiamme Oro), Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna), Enrica Piccoli (Montebelluna / Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN Savona) e Giulia Vernice (RN Savona / Fiamme Oro). Lo staff tecnico comprende, oltre al direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, i tecnici Roberta Farinelli e Linda Cerruti, il medico Gianfranco Colombo e il giudice Paolo Soro.

Il calendario delle gare

Venerdì 11 aprile

10:00 – Solo tecnico F

15:00 – Duo tecnico F

18:00 – Solo tecnico M

19:30 – Squadra libero

Sabato 12 aprile

10:00 – Duo libero F

15:00 – Duo tecnico misto

18:30 – Squadra tecnico

Domenica 13 aprile

12:00 – Solo libero M

13:00 – Solo libero F

16:30 – Duo libero misto

18:00 – Acrobatico