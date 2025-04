La società bianconera comincia già ad operare in anticipo sul calcioemrcato, programmando la grande cessione

La Juventus è alla ricerca del quarto posto per strappare la qualificazione in Champions League, l’obiettivo principale di questa stagione. Pur di arrivarci, la società ha provato a dare uno scossone societario cambiando la guida tecnica, esonerando Thiago Motta e chiamando Igor Tudor.

L’ex difensore bianconero fin qui ha raccolto quattro punti in due partite, vincendo contro il Genoa in casa all’esordio per 1-0 con gol di Yildiz e pareggiando 1-1 a Roma con la rete di Locatelli. Le prossime partite di aprile saranno con Lecce in casa, Parma in trasferta e Monza nuovamente tra le mura amiche.

Calciomercato Juventus, la cessione è inevitabile

Naturalmente non andare in Champions l’anno prossimo significa dover fare dei sacrifici non indifferenti. L’accesso all’Europa League, per quanto prestigiosa sportivamente parlando, non è la stessa cosa a livello economico, sia per le entrate dalla UEFA che di appeal.

Un quinto posto porterebbe dunque ad alcune cessioni, Una di queste sembra addirittura certa con o senza Champions e parliamo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha trovato Tudor che stravede per lui, ma molto probabilmente anche con la quarta posizione Igor non resterà a Torino.

Con l’unico fattore in casa bianconera che potrebbe dare speranza per la permanenza di Dusan che se ne va, l’addio è praticamente programmato. Inoltre, la società non potrà pensare di cederlo più tardi di questa estate poiché l’ex Fiorentina è in scadenza proprio a giugno 2026.

Cederlo a gennaio prossimo significherebbe perderlo a parametro zero e considerando che è stato sborsato un patrimonio superiore ai 70 milioni per ingaggiarlo dal club toscano sarebbe un vero e proprio suicidio economico. In ogni caso, la cessione di Vlahovic non avverrà nemmeno vicina alla cifra spesa per portarlo sotto la Mole.

Anzi, secondo ‘Football Insider’, il prezzo del giocatore si è addirittura dimezzato a 35 milioni. Alla finestra l’Arsenal si è allontanata perché attratta da Gyokeres mentre l’Aston Villa potrebbe puntare su Vlahovic per alternarlo a Watking, così come faceva con Duran prima che venisse ceduto a peso d’oro a gennaio all’Al-Nassr.