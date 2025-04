Da Bucarest a Montecarlo, cambia la località ma non il risultato per un Flavio Cobolli che ottiene la quinta vittoria consecutiva. Dopo aver conquistato in Romania il suo primo titolo ATP, il tennista romano supera il round d’esordio anche nel Masters 1000 monegasco, dove si è imposto senza troppi patemi su Dusan Lajovic con il punteggio di 6-4 6-2. Un Cobolli in fiducia, sempre in grado di controllare lo scambio contro un esperto tennista da terra rossa, in passato anche finalista di questo torneo nel 2019, quando venne sconfitto da Fabio Fognini in finale.

Un primo set in cui Cobolli, dopo essersi ritrovato anche avanti 5-1, si è un po’ disunito, permettendo all’avversario di risalire fino al 5-4 con un totalee di tre set point annullati. Nel decimo game, con il servizio nuovamente a disposizione, l’azzurro riusciva però a chiudere per 6-4 alla sesta occasione utile. Tutto più facile in un secondo parziale in cui Cobolli ha concesso le briciole al serbo nei suoi turni di battuta, chiudendo con un parziale di quattro giochi a zero dal 2-2 per accedere al turno successivo. Flavio attende ora il vincente di Fils-Griekspoor e parte tutt’altro che sconfitto in partenza.

Terzo set fatale a Sonego contro Martinez

Per il momento la stagione sulla terra battuta non sorride a Lorenzo Sonego, sconfitto al debutto anche nel Principato di Monaco dopo essere subito stato eliminato a Marrakech la scorsa settimana. Al termine di una battaglia durata 2h e 14′, il tennista piemontese si è arreso a Pedro Martinez con il punteggio di 6-4 1-6 6-2 in quello che era il primo scontro diretto tra i due.

Primo set in cui Sonego non riusciva a procurarsi neanche una palla break e che veniva deciso da un turno di battuta perso a trenta nel settimo game. A un passo dal baratro nella seconda frazione, Sonego sull’1-1 risaliva da 15-40 e da quel momento apriva un parziale di cinque giochi a zero che gli permettevano di pareggiare i conti con un netto 6-1.

Terzo e decisivo set all’insegna dell’equilibrio nella sua fase iniziale, ma dal 3-2 Martinez cambiava marcia e infilava quattro games consecutivi che gli regalavano l’accesso al secondo turno. Per lo spagnolo ora una buona occasione, dato che si ritroverà di fronte il portoghese Nuno Borges, il quale ha sfruttato il ritiro di un menomato Holger Rune sul 6-2 3-0. Brutta battuta d’arresto invece per Sonego, che qui lo scorso anno aveva raggiunto il terzo turno e che tale motivo perderà punti e qualche posizione in classifica.