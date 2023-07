Calendario nuoto artistico Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo delle gare di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma tra venerdì 14 e sabato 22 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che promette spettacolo. Dopo aver fatto la storia ai Giochi Europei come primo uomo a competere con la squadra, Giorgio Minisini ha dovuto rinunciare ai Mondiali per infortunio, ma l’Italia proverà comunque a confermarsi tra le migliori al mondo. L’evento godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023.

MONDIALI FUKUOKA 2023: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT

NUOTO ARTISTICO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario nuoto artistico Mondiali Fukuoka 2023



(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

VENERDI’ 14 LUGLIO

2.00-4.00 Solo tecnico femminile – Preliminari

5.00-7.00 Solo tecnico maschile – Preliminari

8.00-9.40 Duo tecnico – Preliminari (Gruppo B)

10.50-12.30 Duo tecnico – Preliminari (Gruppo A)

SABATO 15 LUGLIO

3.00-4.45 Routine acrobatica – Preliminari

7.00-8.00 Duo tecnico misto – Preliminari

12.30-14.00 Solo tecnico femminile – Finale

DOMENICA 16 LUGLIO

3.00-5.00 Tecnico a squadre – Preliminari

9.30-11.00 Duo tecnico misto – Finale

12.30-14.00 Duo tecnico – Finale

LUNEDI’ 17 LUGLIO

2.00-4.45 Solo libero femminile – Preliminari

7.00-8.30 Solo tecnico maschile – Finale

12.30-14.00 Routine acrobatica – Finale

MARTEDI’ 18 LUGLIO

2.00-4.00 Duo libero – Preliminari (Gruppo B)

5.00-7.00 Duo libero – Preliminari (Gruppo A)

8.00-10.00 Solo libero maschile – Preliminari

12.30-14.00 Tecnico a squadre – Finale

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

9.30-11.00 Solo libero maschile – Finale

12.30-14.00 Solo libero femminile – Finale

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

3.00-5.00 Libero a squadre – Preliminari

12.30-14.00 Duo libero – Finale

VENERDI’ 21 LUGLIO

12.30-14.00 Libero a squadre – Finale

SABATO 22 LUGLIO

5.30-6.30 Gala esibizione