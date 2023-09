Tabellone semifinali Europei maschili volley 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali degli Europei maschili di volley 2023, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. La rassegna continentale si avvicina alla conclusione con nuove partite che promettono grande spettacolo. Archiviati i quarti di finale, le quattro squadre rimaste in gioco si spostano a Roma, in Italia, per affrontare le ultime sfide del torneo che decreteranno il podio. Le semifinali sono in programma giovedì 14 settembre: chi vince rimane in corsa per il titolo, chi perde giocherà poi per la medaglia di bronzo. Di seguito, il tabellone con tutti gli accoppiamenti del penultimo turno ad eliminazione diretta degli Europei maschili di volley 2023 aggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Tabellone semifinali Europei maschili volley 2023

Vincente Italia/Olanda – Vincente Francia/Romania

Vincente Polonia/Serbia – Vincente Slovenia/Ucraina