Liga, Tebas: “Il caso Rubiales è già passato, la Spagna non è sessista”

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha parlato in occasione del lancio dell’album di figurine Panini del campionato spagnolo. Ecco le sue parole: “Chi ha conosciuto personalmente Rubiales sapeva che da lui ci si sarebbe potuti attendere un certo tipo di comportamento. A causa del comportamento di una persona, che non mi ha sorpreso, non possiamo dire che calcio è sessista. Dovremo certamente lavorare per cambiare alcune dinamiche interne. In Federcalcio abbiamo il 37-38% di donne che lavorano ma dovremmo cercare di aumentare questa percentuale. Se arrivassero più donne saremmo vicini al 50%. Il fatto che il presidente della Federazione abbia fatto questo non significa che il calcio sia sessista e che non rispettiamo le donne. È importante chiudere il caso Rubiales, anche se per me è già storia passata”.

E ancora: “Sono un uomo della Federazione, amo moltissimo la Federcalcio spagnola, ma non mi vedo a guidarla. Sono un uomo dell’industria dello sport, dell’industria del calcio e mi vedo dove devo essere, cioè a capo della Liga”.