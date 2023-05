Volley, 14 gli italiani convocati da De Giorgi per il raduno a Cavalese

Domenica 7 maggio prenderà ufficialmente il via, a Cavalese, la stagione 2023 della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi. Come di consueto, sarà ancora una volta la Val Di Fiemme la location che ospiterà questo primo e importante raduno della nazionale campione del mondo. Venerdì 12 maggio ci sarà il rompete le righe per il gruppo azzurro, poi la ripresa dei lavori sarà nuovamente a Cavalese, dal 16 al 26 maggio, per il secondo collegiale stagionale. Il commissario tecnico De Giorgi ha convocato 14 atleti, che si ritroveranno dunque in Trentino in vista delle prime uscite ufficiali: il DHL Test Match Tournament, in programma dal 23 al 25 maggio, sempre a Cavalese e l’inizio della Volleyball Nations League 2023, manifestazione che prenderà il via a inizio giugno. Per quel che riguarda il DHL Test Match Tournament al Pala Arpad Weisz di Cavalese, questo il programma: 23 maggio: Olanda-Bulgaria; 24 maggio: Italia-Olanda; 25 maggio: Italia-Bulgaria.

Questi gli atleti convocati dal CT Ferdinando De Giorgi: Marco Falaschi, Jacopo Larizza (Prisma Gioiella Taranto); Alessio Alberini, Kristian Gamba (Pool Libertas Cantù); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Mattia Orioli (Consar RCM Ravenna); Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Giulio Magalini, Marco Gaggini (WithU Verona); Alberto Pol (HRK Motta di Livenza); Marco Rocco Panciocco (Cave Del Sole Lagonegro); Damiano Catania (Top Volley Cisterna).