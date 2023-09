LIVE – Slovenia-Turchia: ottavi Europei maschili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Slovenia-Turchia, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. La formazione slovena di Georghe Cretu, vincitrice della Pool B, va a caccia del sesto successo in altrettante sfide per proseguire l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete c’è la compagine turca allenata dall’italiano Alberto Giuliani, che ha chiuso al quarto posto il girone D e vuole tentare l’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 16.30 di sabato 9 settembre al Palace of Culture and Sports di Varna, in Bulgaria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Slovenia-Turchia degli Europei maschili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

SLOVENIA – TURCHIA (inizia alle 16.30)

_________________________________________________________________