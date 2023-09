Manchester City, Haaland: “Non sarà facile ripetersi, sento di avere qualche possibilità di vincere il pallone d’oro”

“Penso di aver dimostrato alla gente che il Manchester City può giocare un calcio fantastico, anche con me. A volte abbiamo dovuto faticare, ma è normale a questi livelli nell’arco di una stagione. E alla fine abbiamo ottenuto qualcosa che solo il Manchester United era riuscito a ottenere in Premier League. In passato il City ha giocato regolarmente senza un vero centravanti ma al momento anche con me le cose stanno andando bene e sono molto contento. Non sarà facile ripetere la scorsa annata. Per questa stagione penso di avere qualche possibilità per il pallone d’oro. Così Erling Haaland commenta la sua prima stagione al Manchester City in un’intervista a l’Equipe “Ho un ottimo rapporto con Guardiola. E’ molto esigente nel suo lavoro, è molto diretto e onesto in quello che dice, ma questo è il suo modo di gestire. Da parte mia penso di aver portato la capacità di giocare in modo più diretto se necessario, di uscire dalla pressione se ne abbiamo bisogno. Cosa mi ha detto Guardiola per convincermi a venire al City? Nulla, il gioco che il Manchester City sta portando avanti nelle ultime stagioni parla da solo. Volevo davvero farne parte. E ho fatto la scelta migliore possibile, perché abbiamo scritto la storia“.