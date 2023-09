Zeman: “Mancini in Arabia? Oggi il calcio è denaro, lo avrebbero fatto tutti”

Fa ancora discutere l’arrivo di Roberto Mancini in Arabia come CT della selezione saudita, dopo che lo stesso tecnico si fosse liberato della Nazionale Italiana. A parlare dell’argomento è stato Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, che ha in qualche modo difeso l’ex CT azzurro.

Queste le parole di Zeman nella conferenza stampa prima della gara fra Pescara e Perugia: “Mancini ha fatto la scelta che farebbero tutti. Il calcio oggi è denaro. Forse ci poteva pensare prima, visto che aveva anche altre offerte, e non avrei aspettato l’ultimo secondo per scegliere“.