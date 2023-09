LIVE – Serbia-Olanda 3-1 (25-21, 15-25, 25-22, 25-21): semifinali Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Serbia-Olanda, semifinale degli Europei femminili 2023 di volley: ecco le informazioni per seguire la partita. Le serbe allenate dall’italiano Giovanni Guidetti, dopo aver eliminato la Repubblica Ceca ai quarti di finale, tornerà in campo per conquistare un’altra vittoria e conquistare l’ennesima finale. Non sarà però facile superare la compagine orange, che ha sconfitto in tre set la Bulgaria e andrà a caccia di un’altra grande prestazione per mettere in difficoltà le bicampionesse del mondo. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.30 di venerdì 1 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale Serbia-Olanda degli Europei femminili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

SERBIA – OLANDA 25-21, 15-25, 25-22, 25-21

QUARTO SET: La Serbia vince!

QUARTO SET: Match point per la Serbia

QUARTO SET: -1 Olanda, 21-20

QUARTO SET: Time out Olanda

QUARTO SET: Vantaggio serbo, 20-18

QUARTO SET: Risale in vantaggio l’Olanda, ma rimonta la Serbia, 18-18

QUARTO SET: Parità, 16-16

QUARTO SET: 16-15 a favore dell’Olanda

QUARTO SET: La qualità di gioco si abbassa da entrambe le parti, 14-12 per l’Olanda

QUARTO SET: -1 Serbia, 11-10 per l’Olanda

QUARTO SET: Recupera la Serbia 8-7 per l’Olanda

QUARTO SET: Muro potente dell’Olanda, 6-4

QUARTO SET: Altro errore della Serbia, 4-5

QUARTO SET: Reagisce bene la Serbia, 3-3.

QUARTO SET: Parte bene l’Olanda, 2-0

TERZO SET: La Serbia vince il terzo set!

TERZO SET: Time out Serbia

TERZO SET: Prima palla set point annullata, 24-22

TERZO SET: Set point per la Serbia, 24-21

TERZO SET: Il challenge assegna il 23-19 a favore della Serbia

TERZO SET: Popovic ancora a muro, 21-18

TERZO SET: Sesto muro per la Serbia, 20-18

TERZO SET: Nuovo time out Olanda

TERZO SET: Sorpasso Serbia, 18-17!

TERZO SET: Time out Olanda

TERZO SET: La Serbia è a -1 grazie Boskovic, 16-17

TERZO SET: Risale la Serbia grazie al muro di Busa, 16-14

TERZO SET: Time out Serbia.

TERZO SET: Serbia imprecisa e la Plak ne approfitta, 12-10

TERZO SET: Si sale in doppia cifra, 10-9 Olanda

TERZO SET: L’Olanda allunga, 9-7

TERZO SET: Recupera la Serbia 7-8

TERZO SET: Macina punti la Plak, 7-4

TERZO SET: Challenge! 5-4 per l’Olanda.

TERZO SET: Muro di Boskovic, 4-3 in favore dell’Olanda.

TERZO SET: Pareggia l’Olanda, 2-2

TERZO SET: Parte carica la Serbia, 2-1

SECONDO SET: 25-13, l’Olanda vince il set!

SECONDO SET: La Serbia cerca di ricucire, 23-14

SECONDO SET: Ace di Plak, 21-13

SECONDO SET: Baijens instoppabile, 20-12 per l’Olanda

SECONDO SET: Busa sbaglia ancora la partita, 17-10

SECONDO SET: Ancora Boskovic, 16-10

SECONDO SET: Boskovic cerca di accorciare le distanze 16-9

SECONDO SET: Time out Serbia

SECONDO SET: Infermabile l’Olanda, 15-6 firmando da Baijens

SECONDO SET: Errori della Serbia, 14-6 in favore delle olandesi

SECONDO SET: Boskovic conquista il 10-3

SECONDO SET: Lungo scambio da cui l’Olanda esce con il 10-2

SECONDO SET: Scappa l’Olanda, 9-2

SECONDO SET: Time out della Serbia

SECONDO SET: Recupera un punto la Serbia, ma l’Olanda ne colleziona un altro, 6-2

SECONDO SET: Errore di Busa in battuta, 5-1

SECONDO SET: Boskovic conquista il 4-1

SECONDO SET: Muro dell’Olanda, 4-0

SECONDO SET: Parte bene l’Olanda, 2-0

PRIMO SET: La serbia vince il primo set!

PRIMO SET: Il challenge consegna il punto del 23-21 all’Olanda

PRIMO SET: Daalderop per il 22-20

PRIMO SET: Boskovic porta a casa il 22-19

PRIMO SET: 21-19, Time out Serbia

PRIMO SET: L’Olanda risale, 21-18

PRIMO SET: Il challenge assegna il punto del 21-16 alla Serbia

PRIMO SET: 20-15, time out Olanda

PRIMO SET: Allunga velocemente la Serbia, 19-15

PRIMO SET: Boskovic sbaglia in battuta, 14-12

PRIMO SET: Riallunga la Serbia, 14-11

PRIMO SET: 12-11, Olanda recupera

PRIMO SET: Daalderop segna il 12-10

PRIMO SET: Time out Olanda

PRIMO SET: Serbia in vantaggio 12-9

PRIMO SET: Ancora Boskovic, che chiude uno scambio lungo

PRIMO SET: Sale in vantaggio la Serbia, 9-7

PRIMO SET: Boskovic conquista il 7 pari.

PRIMO SET: Muro di Baijens! 5-6.

PRIMO SET: Boskovic conquista il 5-5.

PRIMO SET: Recupera la Serbia ma sale l’Olanda, 5-4.

PRIMO SET: Daalderop conquista il 4-3 per le Orange.

PRIMO SET: Muro di Baijens, 3-2 Olanda.

PRIMO SET: Boskovic conquista il 2-1, ma l’Olanda sfrutta un errore ed è 2-2.

PRIMO SET: Primo punto Serbia, ma risponde subito l’Olanda

20.30: Si comincia!

