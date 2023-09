Roma-Milan, entra Lukaku: venti minuti per l’esordio

Al 70′ di Roma-Milan entra Romelu Lukaku, l’uomo più atteso oggi. Arrivato ufficialmente ieri, l’attaccante belga, con i giallorossi sotto 0-2 ma con un uomo in più, è stato buttato nella mischia da José Mourinho e ha venti minuti per lasciare un segno già al suo esordio con questa maglia, quando è già invece la sua terza esperienza diversa in Serie A. Già un tiro, alto, dopo nemmeno un minuto al primo pallone toccato.