LIVE – Italia-Turchia 25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15: semifinali Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Turchia, semifinale degli Europei femminili 2023 di volley: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver eliminato la Francia ai quarti di finale, vola in Belgio per il penultimo atto della rassegna continentale. Sylla e compagne, campionesse d’Europa in carica, sfideranno la Turchia, allenata dall’italiano Daniele Santarelli, che ha sconfitto in tre set la Polonia di Stefano Lavarini. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 17.00 di venerdì 1 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale Italia-Turchia degli Europei femminili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – TURCHIA 25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15

_________________________________________________________________

GAME, SET, MATCH! La Turchia domina il tie break con il punteggio di 15-6 e vola in finale! Finisce con l’amaro in bocca la rincorsa all’oro dell’Italia

QUINTO SET – Blackout totale per le azzurre, Turchia che vede la finale ora

QUINTO SET – Murata Antropova, scappa via la Turchia sul +5

QUINTO SET – Vola via l’attacco di Egonu, non c’è il tocco del muro. 9-5 Turchia

QUINTO SET – Ancora Vargas incontenibile, ora è Italia vs Vargas praticamente. 8-5 Turchia

QUINTO SET – Parità a quota 5 grazie all’attacco lungolinea di Egonu

QUINTO SET – Passa Vargas con tutta la sua potenza, 4-3 Turchia

QUINTO SET – Primo tempo di Danesi, 3 pari

QUINTO SET – Diagonale col brivido per Egonu, palla sulla riga e 2-2

QUINTO SET – Il primo punto è della Turchia

QUARTO SET – SET! Murata la capitana azzurra Sylla, Turchia che vince il quarto set 25-22. Si va al tie break decisivo!

QUARTO SET – Ace di Vargas e 2 set point Turchia! Ora la numero 4 sta trascinando la sua squadra

QUARTO SET – Regalo turco in palleggio dopo essere passate in vantaggio. Di nuovo parità 22-22

QUARTO SET – Sale in cielo Vargas a chiudere il punto, parità a quota 21

QUARTO SET – Stavolta è buono l’attacco di Paola, 21-20

QUARTO SET – Larga la schiacciata di Egonu, 20 pari e timeout per Mazzanti

QUARTO SET – Dato out il servizio di Karakurt, challenge di Santarelli che però ribalta il punto. -1 Turchia sul 20-19

QUARTO SET – Grande attacco di Vargas, -2 Turchia

QUARTO SET – In rete il servizio turco, 19-16 e dentro Antropova al servizio

QUARTO SET – Passa questa volta con potenza Karakurt, 18-15

QUARTO SET – Mura due volte Egonu su Karakurt, la seconda è quella buona per il punto, 18-14

QUARTO SET – Muro di Sylla e ace di Danesi, prova l’allungo l’Italia sul 17-13! Timeout Santarelli

QUARTO SET – Out la pipe di Sylla, accorcia la Turchia sul 14-13

QUARTO SET – Muro a uno di Egonu su Baladin, 13-12 e vantaggio Italia

QUARTO SET – Mani fuori di Pietrini, 11-11

QUARTO SET – Sta salendo di livello il muro turco, vantaggio per le ragazze di Santarelli, 9-8

QUARTO SET – Muro di Lubian su Vargas, poi Sylla murata, nuova parità a 7

QUARTO SET – Mani fuori di Baladin e ace di Vargas, torna in parità il set sul 5 pari

QUARTO SET – Murata fuori Sylla, Italia avanti 4-3

QUARTO SET – Diagonale stretta di Pietrini, 3-3

QUARTO SET – Si riparte con l’ace di Lubian!

TERZO SET – SET! Lungo il servizio di Karakurt, terzo set vinto dall’Italia 25-15!

TERZO SET – Out il servizio turco, 10 set point Italia!

TERZO SET – Ace di Antropova al rientro in campo dopo lungo tempo, 22-12

TERZO SET – Altro facile punto per le azzurre, Turchia doppiata!

TERZO SET – Vola Sylla che passa in mezzo al muro con la schiacciata, 19-10

TERZO SET – Egonu cancella Karakurt a muro, poi spara un altro gran servizio e Lubian chiude la freeball, 18-10 Italia

TERZO SET – Mani fuori di Egonu, 15-8 Italia

TERZO SET – Ennesimo muro di Danesi su Vargas, 13-7!

TERZO SET – Out la diagonale di Vargas, 12-7 e +5 Italia che costringe Santarelli ad un altro timeout

TERZO SET – Primo tempo di Lubian, palla giù e 10-6

TERZO SET – Ancora Pietrini, schiacciata lungolinea stavolta! 9-5 e timeout Santarelli

TERZO SET – Mani fuori di Pietrini, 8-5 per le azzurre!

TERZO SET – Palla astuta di Sylla, 7-5

TERZO SET – Vola Egonu, schiacciata potentissima e 6-4

TERZO SET – Gran difesa di Danesi, Pietrini porta a casa il punto con la schiacciata dalla seconda linea, 5-3!

TERZO SET – Gran punto di Sylla che cambia mano in aria e chiude il pallonetto, 4-3 azzurre

TERZO SET – Si sblocca Vargas nella Turchia, mani fuori e 3-2

TERZO SET – Pallonetto perfetto di Egonu nella terra di nessuno, 2-1 Italia

TERZO SET – Si riparte, primo punto azzurro con Pietrini

TERZO SET – Non è bastata la rimonta azzurra, l’Italia perde il primo set del suo torneo. Ora le azzurre devono rimanere concentrate perché si può ancora fare

SECONDO SET – SET! Murata Pietrini da Gunes, secondo set che va in archivio 25-23 per la Turchia!

SECONDO SET – Due servizi sbagliati per parte, 24-23

SECONDO SET – Altra sassata di Egonu al servizio, è ace ed è -1!

SECONDO SET – La piazza con il pallonetto ancora Egonu, poi spara un gran servizio e Lubian chiude il punto, 23-21 e Italia che ora è vicina

SECONDO SET – Muro di Egonu, -3

SECONDO SET – Lungo il servizio di Vargas, prova a crederci l’Italia sul 22-18

SECONDO SET – Primo tempo di Gunes, 20-15 Turchia

SECONDO SET – Nuovo ace centrale di Lubian, 18-15

SECONDO SET – Schiacciata di Sylla che accorcia sul 17-13

SECONDO SET – Diagonale stretta di Karakurt, immarcabile ora l’opposto della AGIL Novara

SECONDO SET – Gran difesa di Pietrini che tiene un servizio a 105 km/h di Vargas, Danesi schiaccia ed è 14-11

SECONDO SET – Ancora un muro di Danesi su Vargas, non riesce ad entrare in partita la nativa di Cuba. Italia che prova a rientrare sul 13-10, timeout per il coach della Turchia Santarelli

SECONDO SET – Muro di Egonu ma la palla esce, 13-8

SECONDO SET – Ace di Lubian, 11-7

SECONDO SET – Buca la difesa con un intelligente pallonetto Pietrini, 11-6

SECONDO SET – In rete il servizio di Sylla, 11-5 Turchia

SECONDO SET – Schiaccia Egonu, prova a scuotere le sue compagne di squadra la fuoriclasse del Monza

SECONDO SET – Italia in grossa difficoltà ora, 9-3 Turchia e altro timeout per Mazzanti

SECONDO SET – On fire adesso Karakurt, 7-3 Turchia. Dentro Egonu e fuori Antropova

SECONDO SET – 6-3 Turchia e timeout per Mazzanti

SECONDO SET – Un altro errore di Antropova con il pallonetto, deve ancora entrare in partita Kate

SECONDO SET – Si scuote anche Sylla, gran schiacciata della capitana azzurra, 3-3

SECONDO SET – Misunderstanding delle azzurre, ringrazia la Turchia che sale 2-1

PRIMO SET – SET! Va l’Italia con Antropova, il primo parziale è azzurro per 25-18!

PRIMO SET – Due muri in fila di Danesi e 24-17, 7 set point!

PRIMO SET – Prima invasione a rete della Turchia, poi ace di Egonu! Scappa via l’Italia sul 22-17

PRIMO SET – Super muro di Danesi su Baladin, 20-17 per le azzurre!

PRIMO SET – Gran schiacciata di Pietrini, +2 Italia!

PRIMO SET – Ancora Egonu! Poderosa schiacciata della padovana e nuovo vantaggio azzurro

PRIMO SET – Break Italia che rimette il muso avanti, 16-15

PRIMO SET – Primo punto per Paola Egonu, parità!

PRIMO SET – Primo tempo di Gunes, la difesa azzurra stavolta non può nulla, +2 Turchia

PRIMO SET – Ancora Pietrini a tutto braccio dopo una difesa fortunosa, 13-12 Turchia

PRIMO SET – Mani fuori di Pietrini, accorcia l’Italia

PRIMO SET – Murata Antropova, 12-10 Turchia e timeout per coach Mazzanti

PRIMO SET – C’è il tocco a muro della difesa turca, challenge a segno per l’Italia che ribalta il punto e pareggia nuovamente a quota 9

PRIMO SET – Attacco di Pietrini in schiacciata, tocca il muro ma non basta. Punto Italia e 8-8

PRIMO SET – Copre bene a rete Lubian, 7-7

PRIMO SET – Ace di Antropova a tutto braccio, vantaggio Italia sul 6-5!

PRIMO SET – Schiaccia Pietrini, non trattiene la difesa turca ed è 5-5

PRIMO SET – Per l’Italia risponde Antropova, primo punto per l’italorussa e 3-2!

PRIMO SET – Mani fuori di Vargas che impatta sul 2 pari

PRIMO SET – Il primo punto è azzurro grazie a Marina Lubian, 1-0

PRIMO SET – Si parte con la Turchia al servizio!

PRIMO SET – I due sestetti in campo: per l’Italia Orro, Pietrini, Lubian, Antropova, Danesi, Sylla. Per la Turchia invece in campo Vargas, Baladin, Gunes, Ozbay, Dundar, Karakurt

16.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Italia-Turchia, valido per le semifinali degli Europei femminili di volley. 5 minuti e si comincia, azzurre alla caccia della finale!