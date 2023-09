Atalanta, Gasperini: “Monza di grande spessore tecnico. Europa League? Sarà un girone battagliato”

Gian Piero Gasperini, ai microfoni dell’Atalanta, commenta la sfida contro il Monza che aspetta la Dea: “Il Monza l’anno scorso è stata una rivelazione soprattutto dall’arrivo di Palladino, che ha sfiorato la qualificazione in Europa. Un ottimo test in un inizio di campionato un po’ messo da parte dalle voci di mercato che mi hanno disturbato. Vedo un campionato molto più livellato di quelli passati, sarà una partita equilibrata. Lo era stata anche l’ultima di campionato a giugno, quella della certezza dell’Europa League. L’avversario è di grande spessore tecnico, poi il risultato si dilatò a nostro favore. Speriamo anche nel fattore campo. La partita precede la sosta, che ci va molto bene, tanti giocatori sono arrivati nelle ultime settimane e avremo così la possibilità di inserirli al meglio migliorandone la condizione. Il rovescio della medaglia è che molti andranno in nazionale“.

Parla poi dei sorteggi di Europa League, che vedono l’Atalanta nel Gruppo D insieme a Sporting, Sturm Graz e Rakow Czestochow: “Non è il girone più difficile, ma è una competizione blasonata, emozionante e molto difficile. Lo Sporting Lisbona ha fatto vedere cose importanti anche l’anno scorso. Un mini campionato a 6 partite che hanno un valore molto più alto, sarà un girone battagliato fino all’ultima giornata. Eravamo abituati a fare timbri un po’ in tutta Europa, tornarci sarà bello e lo viviamo con soddisfazione, oltretutto in prima fascia. L’Europa ci ha fatto crescere rendendoci più sicuri e più forti”.