LIVE – Italia-Serbia 25-15 25-19 25-21: gironi Europei maschili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Serbia, partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo aver sfidato Belgio ed Estonia, tornano in campo per conquistare altri punti e proseguire nel migliore dei modi l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete c’è la sempre ostica formazione serba, reduce dalle partite contro Svizzera e Belgio. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di venerdì 1 settembre al Pala Barton di Perugia, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Serbia degli Europei maschili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – SERBIA (inizia alle 21.00)

______________________________________________________________________

TERZO SET – La chiude l’Italia, 25-21.

TERZO SET – Italia sempre più vicina alla vittoria, 20-18.

TERZO SET – Avanti l’Italia, 16-14.

TERZO SET – Meglio la Serbia in questo avvio di set, 9-11.

TERZO SET – Punteggio in parità, 7-7.

SECONDO SET – 2-0 Italia, 25-19.

SECONDO SET – Italia a 4 punti dal set, 21-16.

SECONDO SET – Prova a riavvicinarsi la Serbia, 16-13.

SECONDO SET – Vola via l’Italia, 15-9.

SECONDO SET – Ottimo avvio dell’Italia, 7-3.

PRIMO SET – Primo set Italia, 25-15.

PRIMO SET – Michieletto molto bene in battuta, 23-14.

PRIMO SET – Allungano gli azzurri, 18-13.

PRIMO SET – Avanti l’Italia, 13-11.

PRIMO SET – Punteggio in parità, 8-8.

PRIMO SET – Italia in scia, 5-6.

PRIMO SET – Primi punti per la Serbia, 2-1.

PRIMO SET – Si parte.

21:15 – Tra pochissimo inizia la semifinale.

21:11 – Dopo un leggero ritardo. Ora gli inni nazionali.

20:58 – A breve inizierà la sfida tra Italia e Serbia.