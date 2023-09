Serie C 2023/24: successo per Carrarese e Pontedera, reti inviolate tra Lucchese e Perugia

Prima giornata di Serie C 2023/24: diversi gli anticipi del venerdì sera. Per il Girone B cinque i match della serata. Iniziano bene Carrarese, Pontedera e Arezzo. Sconfitta all’esordio per Fermana e Rimini, due invece i pareggi. Bene anche il Giugliano nel Girone C, cede il Sorrento.

La Carrarese si impone per 3-0 sulla Fermana: dopo la rete del vantaggio messa a segno da Capello al 40esimo, è l’autogol di Calderoni proprio all’inizio della ripresa, a firmare l’allungo. Sigillo poi firmato da Palmieri al 62esimo. Sconfitta all’esordio per il Sestri Levante, in casa del Pontedera. I toscani vincono 2-0 nella prima giornata, a segno Benedetti al 25esimo e Ianesi al 67esimo. Bene anche l’Arezzo che firma il successo in casa del Rimiri, termina 1-2 al Romeo Neri. Il primo a timbrare il tabellino dei marcatori è Gucci al 45esimo, è poi Iori ad allungare per gli ospiti ad inizio ripresa. Vana la rete di Cherubini al 67esimo, i padroni di casa cedono alla prima giornata di campionato. Vittoria di misura per il Giugliano nel derby campano, termina 1-0 la sfida contro il Sorrento. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Nocciolini a mettere a segno al 64esimo, quella che ne vale vittoria e primi tre punti stagionali.

Pareggio invece tra Lucchese e Perugia. Un match giocato su ritmi alti e diversi scontri di gioco, varie le conclusioni verso la porta da parte di entrambe le formazioni, nessuno riesce però a sbloccare il risultato: termina a reti inviolate al Porta Elisa. Pari anche tra Gubbio e i neo promossi dell’ASD Pineto Calcio. E’ Udoh con la rete messa a segno al 55esimo a firmare il vantaggi per la formazione rossoblù, è poi Pellegrino al 73esimo a regalare il primo punto della nuova stagione C agli ospiti.