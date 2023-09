Highlights e gol Borussia Dortmund-Heidenheim 2-2: Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 39

Il Borussia Dortmund frena ancora sul pareggio, termina 2-2 la sfida contro l’Heidenheim. I gialloneri si portano in doppio vantaggio nella prima frazione di gioco con le marcature di Brandt e Can su rigore, nella ripresa poi la rimonta degli ospiti. Dinkci al 61esimo e Kleindienst su rigore all’82esimo, riportano il match in equilibrio. Di seguito il video con gli highligths.