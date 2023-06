Carnevali: “Berardi alla Lazio? Nessuno mi ha contattato, questo mi meraviglia”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del caso Berardi e del mercato in entrata e in uscita della sua squadra: “Ho letto sui quotidiani che l’operazione era in fase di chiusura e si era ai dettagli. Con la Lazio non ho avuto nessun tipo di contatto e neanche con altre società. Mi meraviglia un po’ perché è uno dei giocatori più importanti del campionato. In entrata abbiamo preso già due giovani come Volpato e Missori per cui abbiamo speso 10 milioni. Lavoriamo indipendentemente dalla vendita di Frattesi. Teniamo d’occhio Mulattieri ma bisogna stare attenti agli investimenti. Maxime Lopez è uno dei tanti che ha diverse richieste. Non abbiamo esigenza di vendere, ma decidiamo in base alle opportunità che ci arrivano. Non decide solo il giocatore ma deve avere parola anche la società”.