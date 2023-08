Italia-Bosnia Erzegovina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei femminili volley 2023

Tutto pronto per Italia-Bosnia Erzegovina, partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Dopo aver battuto Romania, Svizzera e Bulgaria, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un altro successo davanti al proprio pubblico e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la compagine bosniaca, che proverà a strappare qualche punto alle campionesse uscenti per rimanere in corsa per il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di martedì 22 agosto al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Bosnia Erzegovina degli Europei femminili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Italia-Bosnia Erzegovina degli Europei femminili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Summer e in chiaro su Rai Sport + HD fino alle 22.00, quando il collegamento si sposterà su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.