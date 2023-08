Regolamento Lecce-Roma: cosa succede in caso di pareggio Supercoppa Primavera 2023

Il regolamento di Lecce-Roma, match valido per la Supercoppa Primavera 2023. Sfida tra formazioni giallorosse con in palio il primo trofeo stagionale a livello di calcio giovanile. Chi riuscirà ad aggiudicarselo, i capitolini che hanno vinto la scorsa Coppa Italia o i salentini che si sono aggiudicati l’ultimo campionato? Si parte alle ore 20.30 di martedì 22 agosto e in caso di parità al 90′, si procederà con i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, con eventuali calci di rigore qualora dovesse persistere la parità.