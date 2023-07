Calendario quarti Finals VNL maschile 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei quarti di finale delle Finals della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023, in programma a Danzica (Polonia): ecco le informazioni per seguire le partite. Archiviate le tre settimane di gare della fase preliminare in giro per il mondo, le otto formazioni rimaste in gioco tornano in Europa per sfidarsi per il titolo. Al via anche gli azzurri di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa e del mondo in carica, che proveranno a migliorare il quarto posto ottenuto lo scorso anno. I quarti di finale si svolgeranno tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio: chi accederà alle semifinali?

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre Sky Sport trasmetterà la partita dell’Italia. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali , cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato dei quarti di finale delle Finals di VNL maschile 2023 con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario quarti Finals VNL maschile 2023 (in aggiornamento)

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

17.00 Quarto di finale da definire

20.00 Quarto di finale da definire

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

17.00 Quarto di finale da definire

20.00 Quarto di finale da definire