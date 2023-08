Calendario quarti di finale Europei femminili volley 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei quarti di finale degli Europei femminili di volley 2023, in corso di svolgimento fino a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Archiviati i gironi, le 16 squadre rimaste in gioco si sono sfidate nel primo turno ad eliminazione diretta. Le squadre vincitrici degli ottavi si sfidano ora in partite da dentro o fuori per avvicinarsi alla zona medaglie e disputare la Final Four di Bruxelles. Torna in campo anche l’Italia di Davide Mazzanti, che agli ottavi ha sconfitto la Spagna e vuole continuare a sognare di difendere il titolo vinto nel 2021. Chi vincerà i quarti di finale e accederà alle semifinali? Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani delle partite dei quarti di finale e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – La partita dell’Italia godrà della copertura televisiva sui canali Rai e Sky Sport (visibili in streaming su Rai Play, SKy Go e Now), che trasmetteranno anche alcune delle sfide più interessanti. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Calendario quarti di finale Europei femminili volley 2023

MARTEDI’ 29 AGOSTO (al Palazzo Wanny di Firenze, Italia)

18.00 o 21.00 Italia-Francia (palinsesto in via di definizione)

18.00 o 21.00 Vincente Svizzera/Olanda-Vincente Bulgaria/Slovacchia (palinsesto in via di definizione)

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO (al Paleis 12 di Bruxelles, Belgio)

17.00 o 20.00 Vincente Serbia/Svezia vs Vincente Ucraina/Repubblica Ceca (palinsesto in via di definizione)

17.00 o 20.00 Vincente Turchia/Belgio vs Vincente Polonia-Germania (palinsesto in via di definizione)