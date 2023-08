Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo quinta tappa: Evenepoel ancora in rosso

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la quinta tappa, la Morella-Burriana di 186.5 km, vinta in volata da Kaden Groves davanti a Filippo Ganna. Come prevedibile, Remco Evenepoel resta tranquillamente in possesso della maglia rossa e della maglia bianca, ancora sulle spalle di Eduardo Sepulveda la maglia a pois, mentre è sempre di Groves la maglia verde. Ecco allora di seguito le classifiche aggiornate.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Remco Evenepoel (Quick Step) 17h12’29” Enric Mas (Movistar Team) +11” Lenny Martinez (Groupama) +17″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +37” Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) +39” Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe) +39″ Primoz Roglic (Jumbo Visma) +43” Juan Ayuso (UAE Emirates) +44” Marc Soler (UAE Emirates) +48” Joao Almeida (UAE Emirates) +48″

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Grooves (Alpecin Deceuninck) 122pt Andrea Vendrame (AG2R Citroen) 62pt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep)45pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 21pt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) 10pt Matteo Sobrero (Team Jayco Alula) 6pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)