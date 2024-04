Mountain bike, Mairipora 2024: Avondetto e Teocchi sfiorano il podio, vincono Blevins e Rissveds

Si ferma ai piedi del podio Chiara Teocchi nella gara olimpica elité di Mairipora, prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di mountain bike. L’italiana classe 1996 della Orbea Factory Team taglia il traguardo con il tempo di 1:18:16, staccata di 58″ dal podio e con 11″ di vantaggio sulla quinta posizione della svizzera Jolanda Neff (Trek Factory Racing – Pirelli). La vittoria va alla svedese Jenny Rissveds (Team 31 Ibis Cycles Continental) con il tempo di 1:17:18, davanti alla coppia a stelle e strisce composta da Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team) e Haley Batten (Specialized Factory Racing), che pagano rispettivamente 27 e 45 secondi. In chiave Italia, buona prova anche dell’azzurra Greta Seiwald (Decathlon Ford Racing Team), che chiude al 13esimo posto (1:20:03). Più arretrate invece Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team), 23esima in 1:23:00, e Giada Specia (Wilier-Vittoria Factory Team XCO), 26esima con 1:23:41.

Si ferma a 20 secondi dal podio invece l’azzurro Simone Avondetto della Wilier-Vittoria Factory Team XCO, che chiude con il tempo di 1:30:20. A tagliare il traguardo per primo è Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), che in 1:30:00 precede di due secondi il francese Victor Koretzky, suo compagno di squadra. Terza posizione per lo svizzero Filippo Colombo (Scott-Sram MTB Racing Team), che paga solamente un secondo dalla piazza d’onore in un podio serratissimo racchiuso in appena tre secondi. Per quanto riguarda gli altri italiani al via, Luca Braidot (Santa Cruz Rockshox Pro Team) chiude 13esimo in 1:30:45, mentre Daniele Braidot (CS Carabinieri – Cicli Olympia) e Juri Zanotti (Team BMC) sono rispettivamente 24esimo (+1’52”) e 28esimo (+2’01”). Più arretrati Nadir Colledani (Santa Cruz ROchshox Pro Team, 33esimo a +2’44”), Andreas Emanuele Vittone (53esimo a +6’27”) e Filippo Fontana (CS Carabinieri – Cicli Olympia, 58esimo a +8’24”).

