Basket, Serie A2 2023/2024: vince la Fortitudo Bologna, cade Trapani

Prosegue la fase a orologio della Serie A2 2023/2024, con la nona giornata delle sfide tra squadre del girone verde e squadre del girone rosso. Come sempre non sono mancate conferme e sorprese, a cominciare dalla terza sconfitta stagionale di Trapani Shark. La capolista per dispersione del girone verde si concede un passaggio a vuoto e cade in casa dell’Umana Chiusi, che invece conquista due punti pesanti nella lotta salvezza nel girone rosso. Decisivi in tal senso i 21 punti messi a referto da Jerkovic.

SERIE A2: RISULTATI E CLASSIFICHE

Vittoria invece per la Fortitudo Bologna, che regola la Reale Mutua Torino con un netto 78-59 che non lascia spazio a discussioni. Prestazione super per Mark Ogden, che con 25 punti guida i suoi a un successo utile a rafforzare il secondo posto nel girone rosso. Grande battaglia a Trieste, dove i padroni di casa cadono 84-86 per mano dell’Urania Milano, così come tra Cento e Vigevano per un 74-72 che sorride alla Sella.

Tutti i risultati di domenica 14 aprile

Umana Chiusi – Trapani Shark 79-71

Agribertocchi Orzinuovi – Benacquista Assicurazioni Latina 91-76

HDL Nardò Basket – Moncada Energy Agrigento 89-76

Sella Cento – Elachem Vigevano 1955 74-72

RivieraBanca Basket Rimini – Luiss Roma 88-64

Pallacanestro Trieste – Wegreenit Urania Milano 84-86

Tezenis Verona – Ferraroni Juvi Cremona 89-68

Flats Service Fortitudo Bologna – Reale Mutua Torino 78-59