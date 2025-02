Tre anni fa il ritiro dalle corse, ma in realtà il ‘Dottore’ non se n’è mai andato dal motomondiale: “È il più grande di tutti i tempi”

Valentino Rossi e il MotoGP, una storia che non si è certo conclusa con il ritiro del ‘Dottore’ avvenuto il 14 novembre del 2021 a Valencia. Il classe ’79 salutò in sella alla Yamaha, dopo 26 anni di motomondiale, 9 titoli, 423 Gran premi disputati, 199 podi nella classe regina e 115 GP vinti.

Rossi ha cambiato la storia di questo sport restando uno dei protagonisti, seppur nelle vesti di proprietario di un team, manco a dirlo il VR46 Racing. La squadra nacque quando Valentino era ancora un pilota, precisamente nel 2023.

L’anno successivo è arrivato il debutto in Moto 3, con quel Pecco Bagnaia che poi ha scritto la storia recente della MotoGP. Dove quest’anno VR46 si presenta con grandi ambizioni e una nuova livrea in cui è presente, come sfondo al numero dei piloti e tanto per non mettere pressione sui piloti, proprio il 46 simbolo del ‘Dottore’.

MotoGP 2025, il ‘sogno’ di Valentino Rossi

Anche se non lo ha dichiarato apertamente, Rossi ‘sogna’ di lottare almeno per il titoli piloti. Quantomeno di dar fastidio alle Desmosedici GP25 del suo ‘figlioccio’ Bagnaia e dello storico nemico Marquez, oltre che naturalmente al campione Jorge Martin del Team Pramac di Ducati.

Morbidelli e il mito Valentino Rossi: “Un’ispirazione”

Valentino Rossi si affida al talentuoso duo composto da Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Quest’ultimo si può dire sia nato e cresciuto all’ombra del ‘Dottore’. Figlio dell’ex pilota Livio e con mamma brasiliana, il classe 1994 è stato uno dei primissimi a entrare nell’Academy del nove volte campione del mondo.

“Ho avuto la fortuna di essere il primo pilota della VR46 e sono cresciuto a Tavullia”, ha detto Morbidelli, campione del mondo in Moto 2 nel 2017, alla presentazione della MotoGP 2025 a Bangkok (Thailandia).

Valentino è una ispirazione per me, lo è stato e lo è ancora – ha ammesso il pilota nato a Roma – Adesso ho di nuovo il piacere, la fortuna e l’onore di avere addosso i suoi colori. Aggiunti al mio verde e al blu, mi ricordano la bandiera brasiliana che rappresenta le mie origini”.

Di Giannantonio: “È il più grande di tutti i tempi”

Rossi non può che essere una fonte d’ispirazione anche per Di Giannantonio, non presente all’evento a Bangkok a causa di un infortunio alla spalla, ma che a ‘moto.it’, giorni fa, ha esaltato la figura di Valentino:

“È fantastico correre per il team di Vale, hai la leggenda con te sul cupolino – le sue parole prima dei test di Sepang – Quando mi chiedono cosa faccio nella vita, io rispondo ‘il pilota MotoGP’. E mi dicono: ‘Cosa? Allora io replico: ‘Hai presente Valentino Rossi?’ Be’, tutti dicono sì perché lui è la MotoGP, il più grande di tutti i tempi“.