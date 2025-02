Resta il solo Lorenzo Sonego a difendere i colori dell’Italtennis nell’ATP 250 di Marsiglia. Dopo il successo arrivato ieri sera da parte del tennista piemontese contro Botic Van de Zandschulp, questa mattina c’è stata una brusca battuta d’arresto per Luca Nardi nel suo match d’esordio nel torneo transalpino. Il pesarese ha retto poco più di un’ora contro il tedesco Daniel Altmaier, cedendo con il netto punteggio di 6-2 6-2 al suo avversario.

SECONDO KO DI FILA PER IL PESARESE

Pessima prestazione al seervizio per Nardi, che ha concesso ben 11 palle break su una superficie veloce come quella indoor di Marsiglia, subendo due break per set. Poco attivo e concreto anche in risposta l’azzurro, che non è mai riuscito a crearsi un’occasione nel corso del primo parziale, per poi non concretizzare quattro palle break durantee la seconda frazione.

Altmaier, che ora se la vedrà negli ottavi contro il finlandese Otto Virtanen, era reduce dalla bella settimana di Rotterdam in cui aveva raggiunto i quarti di finale partendo dalle qualificazioni e conferma quindi il suo buon periodo. Seconda eliminazione consecutiva al debutto invece per Nardi, che dopo essersi spinto fino alla finale (persa con rimpianti) nel challenger di Koblenz, ha poi subito perso a Lille prima di questo ko odierno. Per Luca, salvo cambio di programmi nei prossimi giorni, il prossimo stop è Doha, dove dovrebbe disputare le qualificazioni del ricco evento ATP 500 che vedrà al via anche Sinner, Alcaraz e Djokovic tra gli altri.

OGGI IN CAMPO DARDERI A BUENOS AIRES

In attesa di continuare a seguire il percorso di Lorenzo Sonego in quel di Marsiglia, dove affronterà tra domani e dopodomani uno tra Bonzi e Van Assche negli ottavi, oggi inizia per i colori azzurri anche il main draw dell’ATP di Buenos Aires. Musetti ha un bye e non deve quindi giocare il primo turno, ma Luciano Darderi è invece chiamato a un difficile impegno contro l’argentino Francisco Cerundolo. Un Darderi che sulla sua superficie preferita ha assoluto bisogno di ritrovare fiducia, vittorie e punti dopo mesi molto difficili e con pochi risultati sui campi veloci.

A Delray Beach, invece, Matteo Arnaldi attende di conoscere il suo primo avversario. Testa di serie numero quattro in Florida, il tennista sanremese esordirà direttamente negli ottavi di finale contro uno tra Adam Walton e quel Learner Tien che si è fatto conoscere dal grande pubblico durante gli Australian Open.