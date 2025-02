C’è lo zampino di Mikaela Shiffrin nella storia prima volta della combinata a squadre ai Mondiali di sci. Nella rassegna iridata di Saalbach, in Austria, la statunitense conquista la medaglia d’oro insieme a Breezy Johnson (discesa) nel nuovo format dell’ anziana combinata nordica. Johnson è quarta in discesa, mentre Shiffrin non sbaglia nello slalom e permette al Team 1 degli Usa di arrivare al metallo più prezioso. Rammarico per l’altra coppia americana con Macuga e Moltzan che scendono dalla prima alla quarta posizione a causa di qualche sbavatura della seconda nello slalom, dopo una discesa praticamente perfetta della prima. Ben dieci posizioni recuperate da Wendy Holdener, che trascina Lara Gut-Behrami e la Svizzera dalla 12ª posizione all’argento mondiale. Il bronzo va alle austriache Venier e Truppe. Grande delusione per la coppia tedesca. Emma Aicher va forte nella discesa ed è seconda, ma Lena Duerr perde gli appoggi a metà del suo slalom e tira fuori la Germania dalla lotta alle medaglie, e forse a qualcosa di più grande.

Italia che si è presentata alla combinata con tre coppia. La migliore è quella formata da Nicol Delago e Marta Rossetti, che si piazza in ottava posizione a 0″93 dalla vetta e a quattro decimi dal bronzo. Elena Curtoni e Martina Peterlini non vanno oltre il 14° posto (+2″14). Laura Pirovano discreta in discesa, ma la giovane Giorgia Collomb esce nello slalom. “È incredibile aver gareggiato insieme. Avevamo bisogno di una nuova manifestazione per vincere insieme. Breezy è stata straordinaria stamattina e dovevo replicare anche io adesso”, le parole a caldo di Mikaela Shiffrin , che tenterà l’assalto all’oro individuale nello slalom.

La top ten di giornata

Johnson/Shiffrin (USA) 2’40″89 Gut-Behrami/Holdener (SUI) +0″39 Venier/Truppe (AUT) +0″53 Macuga/Moltzan (USA) + 0″64 Puchner/Liensberger (AUT) +0″69 Huetter/Huber (AUT) +0″75 Suter/Rast (SUI) +0″76 Delago/Rossetti (ITA) +0″93 Stuhec/Slokar (SLO) +1″08 Wiles/Hensien (USA) +1″55

14. Curtoni/Peterlini (ITA) +2″14

Pirovano/Collomb (ITA) DNF

Come cambia il medagliere

Svizzera che resta in testa alla classifica con due ori, due argenti e un bronzo. Si agganciano gli Stati Uniti con l’oro di oggi (2 ori e 1 bronzo). Austria che conquista il primo bronzo (1 oro, 3 argenti, 1 bronzo). Italia quarta con un oro e un argento. Quinta la Norvegia con due bronzi. Repubblica Ceca e Svezia appaiate al sesto posto con un bronzo.

Cos’è la combinata a squadre

Si tratta di una novità assoluta, inserita quest’anno per la prima volta nel calendario della rassegna iridata, in cui sostituisce la combinata individuale che due anni fa ha visto trionfare in maniera netta Federica Brignone. La combinata a squadre vede in gara coppie di atlete, che saranno protagoniste rispettivamente con una manche ciascuna di discesa libera e di slalom, esattamente come accadeva con la combinata tradizionale, soltanto che in questa occasione il tempo finale viene determinato dalla somma dei tempi prodotti dalla coppia. Dopo la frazione di discesa, le slalomiste partiranno in ordine inverso di classifica in base ai risultati ottenuti; ogni nazione infine può schierare fino a quattro coppie.

Il programma dei Mondiali

Mercoledì 12 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 Slalom combinata a squadre maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Giovedì 13 febbraio

09.45 1a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Venerdì 14 febbraio

09.45 1a manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Sabato 15 febbraio

09.45 1a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Domenica 16 febbraio

09.45 1a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD