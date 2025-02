L’annuncio che chiama in causa il ‘Dottore’, vera e propria Leggenda del motomondiale: “È fantastico correre per questo team”

Valentino Rossi e la MotoGP, un legame speciale e indissolubile che si lega ovviamente ai tantissimi successi (6 mondiali dei 9 totali) conquistati e ai record battuti.

Valentino Rossi in MotoGP: numeri spaventosi

I numeri del ‘Dottore’ nella massima categoria del motociclismo sono a dir poco clamorosi. È il recordman di tutti i tempi per punti, vittorie, giri veloci e gare iniziate

371 gare iniziate

324 gare a punti

115 vittorie

225 podi

76 giri veloci

5.409 punti

40.248 km percorsi

8.739 giri

Rossi ‘Legend’ del motomondiale

Valentino Rossi ha fatto sognare più di una generazione. È una, anzi la Leggenda del motomondiale, dove ha corso la bellezza di 26 anni. Dall’esordio avvenuto il 16 marzo 1996, a 17 anni da poco compiuti, al giorno triste del ritiro.

Il 14 novembre 2021, dopo il GP di Valencia, con il nove volte campione del mondo che venne premiato al Galà finale in qualità di ‘Legend’, a conferma della sua grandezza non solo nel mondo delle due ruote.

Ma il ragazzo di Tavullia, oggi un uomo di 45 anni con compagna e due figlie, non se n’è mai andato dal motomondiale. Dal 2014, infatti, è padrone di una scuderia, la sua VR46. Oltre dieci anni dopo, è ancora a caccia del primo titolo in MotoGP, il secondo in generale dopo quello in Moto2 nel 2018 con Pecco Bagnaia.

Di Giannantonio rende omaggio a Valentino: “Il più grande di tutti i tempi. Vi racconto un aneddoto”

Le ‘speranze’ di Valentino sono tutte riposte nel duo composto da Morbidelli e Di Giannantonio, piloti di grande talento ma con tante pressioni addosso. Per dire, quest’anno i numeri di entrambi avranno sullo sfondo il 46 simbolo di Rossi,

“È figo quando c’è un qualcosa di così importante alle tue spalle: sotto pressione rendo meglio – ha detto Di Giannantonio a ‘Moto.it’ prima dei test di Sepang – Ed è un onore: è fantastico correre per il team di Vale, hai la leggenda con te sul cupolino”.

Nell’intervista, Di Giannantonio ha reso omaggio alla figura di Rossi, un mito e un modello oltre che il suo ‘capo’: “Lui è questo sport. Vi racconto un aneddoto: quando mi chiedono cosa faccio nella vita, rispondo il pilota MotoGP. E mi dicono: cosa? Allora io replico: hai presente Valentino Rossi? Tutti dicono sì… Lui è la MotoGP, il più grande di tutti i tempi, il più grande di questo sport”.

