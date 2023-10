Pagelle sprint race GP Thailandia 2023: Martin in controllo, si rivede un Marquez competitivo

Le pagelle della sprint race del GP di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Jorge Martin si mette alle spalle gli errori delle ultime due tappe e riprende il suo cammino verso un possibile titolo Mondiale. Nove i punti guadagnati su Bagnaia che ora ne avrà 18 di vantaggio nel momento in cui prenderà il via la gara di domani.

JORGE MARTIN: Voto 9 – Il pilota spagnolo si dimostra anche oggi formidabile in questo format e non lascia mai la prima posizione dalla partenza all’arrivo. Gran ritmo, feeling ottimo con la sua Ducati Pramac e tutto sembra andare per il verso giusto in questo fine di settimana thailandese per lui. Bravo soprattutto ad archiviare quanto accaduto in Indonesia ed Australia.

PECCO BAGNAIA: Voto 6 – Difficile giudicare la sua prova, anche perché bisognerebbe capire cosa sia accaduto nel corso dei primi giri. Il leader del Mondiale, partito in sesta posizione, non ha trovato il ritmo nella fase iniziale di gara, distaccandosi subito dai primi e perdendo anche qualche posizioni. Molto meglio da metà gara in poi, ma ci sono diversi punti interrogativi in vista del GP vero e proprio.

MARC MARQUEZ: Voto 7.5 – Si trattava ‘solo’ di una Sprint, ma è sempre piacevole rivedere lo spagnolo lottare per il podio piuttosto che a terra nella ghiaia con la sua Honda, come spesso gli è accaduto nel corso della stagione. Duello di alto livello con Espargaro che ha infiammato gli ultimi giri di questa gara veloce.

LUCA MARINI: Voto 7 – Altra bella prestazione del pilota italiano che conquista un buon podio dopo essere partito in prima fila. Per il podio domani c’è anche lui.