MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Thailandia 2023

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia 2023. Jorge Martin taglia per primo il traguardo e guadagna nove punti su Bagnaia, riportandosi sotto a -18 in vista della gara in programma domenica. Una lotta sempre più intensa e spettacolare tra i due mentre entriamo nel rush finale di questo Mondiale. Da segnalare il sorpasso di Aleix Espargaro su Johann Zarco in quinta posizione.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP