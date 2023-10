MotoGP, ordine di arrivo e classifica Sprint Race GP Thailandia 2023: Martin domina, 7° Bagnaia

I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP di Thailandia, diciassettesima prova del Mondiale 2023 di MotoGP. Jorge Martin parte dalla pole position e non molla la prima piazza neanche per un metro nel corso di questa Sprint che gli permette di guadagnare nove punti su Pecco Bagnaia in classifica generale. Il leader del Mondiale, partito sesto, fa abbastanza fatica nei primi giri e perde contatto dai primi. Sceso fino al 9°posto, il pilota della Ducati alla fine chiude settimo dopo una seconda parte di gara che comunque fa ben sperare in vista di domani. Sul podio insieme a Martin ci salgono Binder e Luca Marini. Ottima la prova di Marc Marquez che chiude in quarta posizione.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

Jorge Martin Brad Binder Luca Marini Marc Marquez Aleix Espargaro Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia Alex Marquez Johann Zarco Jack Miller Fabio Quartararo Joan Mir Enea Bastianini Raul Fernandez Franco Morbidelli Pol Espargaro Miguel Oliveira Maverick Vinales Takaaki Nakagami

DNF Fabio Di Giannantonio

DNF Augusto Fernandez