Triathlon, Coppa del Mondo 2023/2024: Seregni trionfa al femminile, Milner vince al maschile

Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) cala il tris in Coppa del Mondo di triathlon 2023/2024. Ottimo quarto posto anche per Alice Betto (G.S. Fiamme Oro). Sono già quattro gli ori conquistati da Bianca Seregni e Alice Betto, insieme ai due bronzi di Zane a quello di Michele Sarzilla. Bottino mai raggiunto prima in Coppa del Mondo. Super gara dell’atleta delle fiamme oro con una frazione di nuoto perfetta creando il primo strappo. Poi è entrata nella fuga che ha portato sedici atlete a giocarsi la vittoria nella corsa finale, dove ha preso subito la testa della gara, resistendo prima agli strappi del terzo giro della lussemburghese Lehair e poi al recupero prodigioso da campionessa dell’olimpionica Gwen Jorgensen negli ultimi due chilometri. Una gara sensazionale.

Al maschile vince il britannico Hugo Milner davanti al neozelandese Dylan McCullough e al tedesco Lasse Nygaard Priester. Per gli azzurri, Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) ha chiuso la sua prova in 26° posizione dopo una gara in cui si è inserito nel secondo gruppo nella frazione di ciclismo e una corsa finale regolare. Gianluca Pozzatti (707), dopo esser uscito nel gruppo di testa dal nuoto ed esser andato in fuga con i battistrada, si è staccato nel finale chiudendo 35°.