MotoGP, Mondiale 2023: la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del Gp del Portogallo

La classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP aggiornata dopo la sprint race del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento della nuova stagione. Francesco Bagnaia riparte alla grande e mette subito il suo nome in testa alla classifica, da buon campione uscente. Subito 12 punti per “Pecco”, che curiosamente nel 2022 dovette attendere tre gare per racimolare questi punti. I primi 9 della sprint race prendono punti, ma tutto cambierà già domani con il Gran Premio vero e proprio che assegnerà i punteggi pieni e tradizionali. Di seguito la prima classifica piloti del 2023.

