Musetti-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Musetti affronterà Jiri Lehecka nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Sorteggio sfortunato per il tennista azzurra, che vuole provare ad uscire da un momento molto complicato ma dovrà farlo contro un avversario del calibro del ceca, protagonista di un 2023 da urlo. Lehecka, che in stagione ha raggiunto i quarti a Melbourne e la semifinale a Doha, ha liquidato all’esordio l’argentino Coria e mette nel mirino il terzo turno. Musetti ha perso l’unico precedente, lo scorso anno a Rotterdam, e scenderà in campo sfavorito. Guai però a darlo per spacciato già in partenza.

Musetti e Lehecka scenderanno in campo oggi, sabato 25 marzo alle ore 16:00, come primo match sul Campo 1. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista ceco. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.