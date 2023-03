MotoGP, sprint race Gp Portogallo 2023: risultati e ordine di arrivo, vince Bagnaia davanti a Martin

I risultati e l’ordine di arrivo della sprint race del Gran Premio del Portogallo, prima prova del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Portimao a imporsi è il campione in carica Francesco Bagnaia, che all’ultimo giro brucia Jorge Martin. Completa il podio Marc Marquez, che in un finale convulso approfitta dell’errore del padrone di casa Miguel Oliveira. Quest’ultimo sbaglia completamente una delle ultime staccate prima dell’arrivo e crolla dal terzo al settimo posto finale. Davanti a lui infatti chiudono anche Miller, Vinales ed Aleix Espargaro. Amaro in bocca per Enea Bastianini, uscito di scena al secondo giro per un contatto con Luca Marini. Nell’occasione paga dazio anche Fabio Quartararo, che ferma la sua rimonta al decimo posto appena fuori dalla zona punti.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ordine di arrivo

Bagnaia Martin M.Marquez Miller Vinales A.Espargaro Oliveira Zarco A.Marquez Quartararo R.Fernandez Binder Rins Morbidelli Nakagami Di Giannantonio

Ritirati: Bezzecchi, Bastianini, Marini, Mir, A.Fernandez