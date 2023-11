MotoGP, Pecco Bagnaia campione del mondo nella Sprint di Valencia se… Tutte le combinazioni

Una domenica che sorride a Pecco Bagnaia, quella di Losail, dove il pilota della Ducati ufficiale non riesce a trionfare, ma vede davvero a un passo la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGP. Il campione in carica chiude al secondo posto dopo aver condotto quasi per tutta la gara, ma sfrutta una prestazione decisamente negativa soprattutto sul piano gomme da parte di Jorge Martin per allungare, e non poco, in classifica. Il prossimo fine settimana l’appuntamento è a Valencia, per la Sprint Race e la gara che concluderanno questo 2023. Il pilota piemontese ci arriva con un margine di ben 21 punti sul rivale.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Ricordiamo che la Sprint assegna 12 punti al vincitore, mentre la gara vera e propria 25, quindi al massimo un pilota può arrivare a conquistare in totale 37 punti in un weekend. Ciò vuol dire che a Pecco avrebbe bisogno di guadagnare ulteriori 4 punti sul rivale durante la Sprint di sabato prossimo per chiudere il Mondiale ancor prima della disputa della gara di domenica. Questo perché, anche in caso di arrivo a pari merito, il titolo andrebbe a Bagnaia avendo vinto più GP nel corso della stagione.

PECCO BAGNAIA CAMPIONE DOPO LA SPRINT DI VALENCIA SE…