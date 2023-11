MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo GP Qatar 2023

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio del Qatar 2023. Pecco Bagnaia arriva secondo nella gara della domenica e ora vede il titolo Mondiale a un passo. Un Martin in grande difficoltà sin dalla partenza non riesce ad andare oltre il decimo posto. Il leader della classifica e campione in carica si presenta per l’ultimo atto a Valencia con un vantaggio di 21 punti sul rivale.

ORDINE DI ARRIVO