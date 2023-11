Moto GP, Di Giannantonio: “Vittoria? Sono senza parole, è una redenzione per me”

Fabio Di Giannantonio ha parlato in seguito alla conquista della sua prima vittoria in MotoGp al Gran Premio del Qatar 2023, dopo il secondo posto nella Sprint di ieri.

“È stato un weekend davvero incredibile, la gara è stata fantastica e quando ero dietro Pecco sapevo che potevo avere un po’ di più nel passo“, dichiara il pilota italiano del team Gresini.

Di Giannantonio continua: “A metà gara avevo un po’ di problemi con l’anteriore ma ho visto che anche Pecco faceva piccoli errori, e allora ho pensato fosse un’opportunità da cogliere. Sono davvero senza parole. È una sorta di redenzione per me e per tutte le persone che sono con me. Ce l’abbiamo fatta ragazzi, siamo vincitori in MotoGp!“.