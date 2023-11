MotoGP, pagelle GP Qatar: il primo trionfo di Di Giannantonio su un podio tutto italiano

Fabio Di Giannantonio ottiene la sua prima vittoria in MotoGP, conquistando il Gran Premio del Qatar. Alle sue spalle, completano il podio Francesco Bagnaia e Luca Marini. Giornata da dimenticare per Jorge Martin, decimo, mentre può sorridere Fabio Quartararo, settimo al traguardo.

DI GIANNANTONIO: 10

Continua il trend positivo del pilota Gresini, che culmina con la prima e agognata vittoria in MotoGP. Di Giannantonio insegue Bagnaia sin dalle prime tornate e poi sferra l’attacco vincente a pochi giri dal termine della corsa. La vittoria è un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per il pilota, al momento senza sella per il 2024.

BAGNAIA: 9.5

Grande gara del campione in carica, macchiata dell’errore a pochi giri dal termine che gli è costato diversi secondi. Il ducatista conquista importanti punti in vista di Valencia, dove verrà assegnato il titolo mondiale.

MARINI: 9

Marini paga per alcuni giri la scelta delle gomme, ma nonostante le difficoltà riscontrare riesce ad aggrapparsi al podio, completando così una top 3 tutta italiana. Il pilota, il cui futuro è nebuloso, completa un fine settimana positivo.

QUARTARARO: 7/8

Ottima prestazione del pilota francese, protagonista di uno scenografico sorpasso su Martin. A bordo della sua Yamaha, Quartararo scala la classifica fino ad aggiudicarsi un buon settimo posto.

MARTIN: 6

Gara da dimenticare per Martin, che ha difficoltà in partenza e poi perde numerose posizioni nel corso del Gran Premio. C’è ora la possibilità che la prestazione di oggi veda sfumare il sogno del titolo iridato.