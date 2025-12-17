Torna l’Europa del calcio con la UEFA Conference League, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 18 dicembre va in scena la sesta e ultima giornata della league phase: 18 partite in contemporanea, Diretta Gol dedicata e riflettori puntati sulla Fiorentina, impegnata in trasferta contro il Lausanne-Sport per centrare la qualificazione.

Conference League: ultima giornata decisiva della league phase

Giovedì 18 dicembre si chiude la league phase della UEFA Conference League 2025/2026, con tutte le gare in programma alle ore 21. Un turno decisivo, che stabilirà qualificazioni dirette agli ottavi e accessi ai playoff, da seguire integralmente su Sky e NOW, anche grazie alla Diretta Gol.

La Fiorentina in campo a Losanna

Il match più atteso per il pubblico italiano è Lausanne Sport-Fiorentina, in programma alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La squadra viola, guidata da Paolo Vanoli, è chiamata a un risultato positivo sul campo degli svizzeri per blindare il passaggio del turno.

La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Dal campo Vanessa Leonardi, mentre per Diretta Gol il collegamento sarà curato da Paolo Ciarravano.

Le partite in diretta su Sky e NOW

Oltre alla gara della Fiorentina, Sky trasmetterà in diretta integrale numerosi incontri della serata:

Crystal Palace-KuPS Kuopio – Sky Sport Max e Sky Sport 253

Mainz-Samsunspor – Sky Sport 254

Strasburgo-Breidablik – Sky Sport 255

Rayo Vallecano-KF Drita – Sky Sport 256

Tutte le partite saranno visibili anche in streaming su NOW.

Diretta Gol Conference League

Per chi vuole seguire tutte le sfide in contemporanea, appuntamento con Diretta Gol Conference League su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, con collegamenti continui dai principali campi europei. Tra le gare seguite:

Dinamo Kiev-Noah

Omonia Nicosia-Raków Czestochowa

Zrinjski Mostar-Rapid Vienna

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans

Legia Varsavia-Lincoln

Slovan Bratislava-Häcken

AZ Alkmaar-Jagiellonia

Sparta Praga-Aberdeen

Shakhtar Donetsk-Rijeka

e molte altre

Studio Conference League: analisi e approfondimenti

Ampio spazio all’analisi prima e dopo le partite con Studio Conference League, in onda dalle 20 e dalle 23. Alla conduzione Mario Giunta, affiancato da Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Aggiornamenti e news affidati a Vittoria Orlando.