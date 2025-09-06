Lo spagnolo della Ducati Gresini precede Quartararo e il fratello Marc. Morbidelli quarto, Di Giannantonio sesto. Bagnaia solo 21°.

Pole position per Alex Marquez nel Gran Premio di Catalunya, quindicesima tappa del Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo della Ducati Gresini ha firmato il miglior tempo in qualifica in 1’37”536, rifilando 267 millesimi a Fabio Quartararo (Yamaha). Completa la prima fila il leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati), staccato di 409 millesimi.

Ottima prestazione di Franco Morbidelli, quarto con la Ducati del team VR46, mentre Fabio Di Giannantonio scatterà sesto. In mezzo, il rookie spagnolo Pedro Acosta (Ktm). Terza fila per Johann Zarco (Honda LCR), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). A seguire Luca Marini (Honda) decimo, Brad Binder (Ktm) undicesimo e Marco Bezzecchi (Aprilia) dodicesimo. Deludono Jorge Martin (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati), eliminati in Q1 e costretti a partire rispettivamente 18° e 21°.

Alle ore 15 è in programma la Sprint Race, antipasto della gara lunga di domenica.

Le parole dei protagonisti